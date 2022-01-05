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وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يستعرضان تعزيز العلاقات الاستراتيجية

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ       5 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وناقش الوزيران خلال الاتصال، العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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