صحة و عافية هذه الأطعمة تفيد في علاج الصداع النصفي!

يعاني الكثير من الأشخاص من الصداع النصفي، والذي قد يكون مصدر إزعاج للبعض ، ويعيقهم عن أداء المهام اليومية ، واحيانا قد يكون الألم أكثر خطورة ، ويعاني ما يقرب من مليار شخص من نوبات الصداع النصفي مما يجعله ثالث أكثر الأمراض شيوعا والحالة العصبية الأكثر شيوعا في العالم. وتشير الدراسات والأبحاث الحديثة إلى أن الطعام والنظام الغذائي يلعبان دورا في الصداع النصفي ، وقد يساعد إجراء تغييرات على نظامك الغذائي في منع نوبات من الصداع النصفي أو تقليل تواترها. وتقترح مؤسسة الصداع الوطنية الأمريكية تجربة نظام غذائي منخفض التيرامين ومنخفض السكريات والحد من تناول أيضا الأطعمة الغنية بالصوديوم والدهون. كما يعد تجنب الأطعمة المصنعة نصيحة جيدة بشكل عام للجميع، وتشير الأبحاث إلى أن زيادة تناول أحماض الأوميجا3 الدهنية تساعد الاشخاص المصابين بالصداع النصفي مثل أسماك السردين والماكريل والسلمون والبذور والمكسرات والبقوليات.