ما الذي يسبب الصداع النصفي والصداع النصفي المزمن؟

ما هو الصداع النصفي؟

الصداع النصفي هو حالة عصبية مزمنة تصيب 39 مليون شخص

هناك العديد من الأعراض أبرزها آلام الصداع الشديدة لكن نوبة الصداع النصفي هي أكثر بكثير من مجرد صداع شديد

تختلف الأعراض من شخص لآخر ولكن يمكن أن تشمل:

ألم صداع شديد

غثيان

التقيؤ

حساسية تجاه الأصوات

حساسية للروائح

حساسية للضوء

تغييرات في الرؤية

يمكن أن يكون الصداع النصفي عرضيًا أو مزمنًا إذا كنت تعاني من ألم الصداع النصفي لمدة 14 يومًا في الشهر أو أقل ، يصنف الأطباء الحالة على أنها عرضية.

إذا كنت تعاني من الألم لمدة 15 يومًا في الشهر أو أكثر وظهرت عليك أعراض الصداع النصفي الأخرى في معظم هذه الأيام ، فإن الأطباء يعتبرونها صداعًا نصفيًا مزمنًا.

الأسباب

الصداع النصفي هو نوع من الغموض في حين أن السبب الدقيق غير واضح ، فقد حدد الباحثون بعض العوامل المساهمة ، بما في ذلك:

علم الوراثة

العوامل البيئية

مستويات السيروتونين في الجسم

النشاط الكهربائي في الدماغ

يواصل الباحثون النظر في الأسباب المحتملة للصداع النصفي.

محفزات الصداع

يعتقد الخبراء أن بعض العوامل يمكن أن تؤدي إلى نوبة الصداع النصفي

أفضل طريقة للوقاية من نوبات الصداع النصفي هي تجنب مسبباتها

يمكن أن تختلف من شخص لآخر ، ومعظم المصابين بالصداع النصفي لديهم عدة مسببات.

في كثير من الأحيان ، تشتمل الأطعمة والمشروبات على:

الجبن ومنتجات الألبان الأخرى

شوكولاتة

قهوة

اللحوم المعالجة

أي أطعمة لها رائحة نفاذة

المواد الحافظة والمحليات ، مثل الأسبارتام ، وغلوتامات أحادية الصوديوم ، والتي تُعرف باسم MSG ، والنترات ، والتي غالبًا ما تكون في اللحوم المصنعة

تشمل المحفزات الشائعة الأخرى ما يلي:

تفادى وجبات يمكن أن يؤدي تفويت الوجبات تمامًا أو عدم تناول وجبات مناسبة إلى نوبة الصداع النصفي.

ممارسه الرياضه قد تؤدي جلسة التمرينات الرياضية المكثفة إلى نوبة الصداع النصفي ، خاصةً إذا لم تكن نشطًا منذ فترة.

الجفافبالنسبة للبعض ، حتى أدنى جفاف يمكن أن يؤدي إلى نوبة الصداع النصفي.

التنبيه الحسيقد تؤدي الأضواء الساطعة أو الضوضاء العالية أو الروائح القوية بشكل غير عادي إلى نوبة الصداع النصفي المصابيح ، والشمس الساطعة ، والعطور ، والطلاء ، ودخان السجائر كلها عوامل محفزة شائعة.

التغيرات الهرمونية أفادت ما يصل إلى 75 في المائة من النساء المصابات بالصداع النصفي أن الهجمات تتطور في وقت قريب من الدورة الشهرية

أبلغ آخرون عن نوبات الصداع النصفي أثناء الحمل أو انقطاع الطمث

يعتقد الخبراء أن التقلبات في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون خلال هذه الأوقات يمكن أن تؤدي إلى نوبات الصداع النصفي.

الأدوية الهرمونية يمكن أن يؤدي تحديد النسل والعلاج بالهرمونات البديلة ، على سبيل المثال ، إلى تحفيز نوبات الصداع النصفي أو تفاقمها

لكن في بعض الأحيان ، قد تقلل هذه العلاجات فعليًا من الصداع النصفي

أدوية أخرىيمكن لموسعات الأوعية الدموية ، والتي تستخدم لعلاج حالات مثل ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب ، أن تحفز نوبات الصداع النصفي.

ضغط عصبىقد يكون التوتر سببًا لما يقرب من 70 بالمائة من المصابين بالصداع النصفي قد ينشأ التوتر العاطفي من مطالب في العمل أو في المنزل ، كما يمكن أن يؤدي الإجهاد البدني ، من الإجهاد أو النشاط الجنسي ، على سبيل المثال ، إلى نوبات الصداع النصفي.

النوم غير المنتظميمكن أن يكون النوم كثيرًا أو القليل جدًا من المحفزات إذا لم يكن لديك جدول نوم روتيني ، فقد تواجه المزيد من نوبات الصداع النصفي.

التغيرات المناخيةيمكن أن تؤدي العواصف وموجات الحرارة الشديدة والتغيرات في الضغط الجوي إلى نوبات الصداع النصفي.

وقت النظر إلى الشاشةيجد الكثير من الناس أن قضاء الكثير من الوقت أمام الكمبيوتر يمكن أن يؤدي إلى نوبات الصداع النصفي.

عوامل الخطر

لا يُصاب كل من يتعرض للمثيرات بالصداع النصفي يمكن أن تساعد العوامل التالية في التأثير على خطر الإصابة بالحالة:

يمكن أن تحدث نوبة الصداع النصفي الأولى في أي عمر ، ولكن معظم المصابين بالصداع النصفي يمرون بأول نوبة خلال فترة المراهقة

تاريخ العائلة إذا كان أحد أفراد الأسرة المقربين يعاني من الصداع النصفي ، فإن هذا يزيد من مخاطر إصابتك

في الواقع ، 90٪ من المصابين بهذه الحالة لديهم تاريخ عائلي لها

إذا كان أحد الوالدين يعاني من الصداع النصفي ، فإن مخاطرك تبلغ حوالي 50 بالمائة

يزيد هذا الخطر إلى 75 في المائة إذا كان كلا الوالدين مصابًا بالصداع النصفي.

أثناء الطفولة ، يكون الصداع النصفي أكثر شيوعًا عند الذكور

بعد سن البلوغ ، تزداد احتمالية إصابة الإناث به ثلاث مرات

يستمر خطر الإصابة بالصداع النصفي في الارتفاع عند النساء حتى سن 40 ثم يبدأ في الانخفاض.