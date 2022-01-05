طريقة عمل كيكة العسل باللوز

كيكة العسل باللوز إنها أبسط وصفة ينتج عنها كيك طري ورطب بشكل لا يصدق مع نكهة اللوز

المقادير اللازمة

كوب دقيق لجميع الأغراض

1 كوب دقيق اللوز الناعم

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

200 جرام زبدة طرية

نصف كوب سكر

كوب سكر بني فاتح

2 بيضه كبيره بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب زبادي يوناني

2 ملعقة صغيرة من مستخلص اللوز النقي

نصف كوب عسل

نصف كوب ماء

نصف كوب لوز مقطع

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

ادهني قالب كيك واتركيه جانبًا

في وعاء اخلطي الدقيق ودقيق اللوز والبيكنج باودر والملح

أضيفي الزبدة والسكر والسكر البني إلى وعاء الخلاط

اخفقي معًا لبضع دقائق حتى يصبح خفيفًا ورقيقًا

يخفق البيض واحدًا تلو الآخر حتى يتجانس

يمزج الزبادي اليوناني ومستخلص اللوز حتى يصبح المزيج ناعمًا

أضيفي المكونات الجافة واخلطيها فقط للخلط وإزالة أي تكتلات

انقلي الخليط إلى صينية الكيك ووزعيه في طبقة متساوية

اخبزيها لمدة 30 دقيقة

تبرد الكيكة في الصينية لمدة 10 دقائق

مرري سكين حول الحواف واخرجي الكيك من القالب ودعيه يبرد تمامًا

بمجرد أن تبرد الكيكة اخلطي العسل والماء في مقلاة على نار متوسطة

يغلى المزيج على نار هادئة ويترك العسل ليذوب

يقلب في اللوز

اخفضي الحرارة إلى متوسطة واتركيها على نار خفيفة لمدة 5 دقائق حتى تصبح شرابًا

دعي الخليط يبرد لمدة دقيقة

يسكب مزيج العسل فوق الكيك

ثم يقدم الكيك