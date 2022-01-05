طريقة عمل كيكة العسل باللوز

كيكة العسل باللوز إنها أبسط وصفة ينتج عنها كيك طري ورطب بشكل لا يصدق مع نكهة اللوز
المقادير اللازمة
كوب دقيق لجميع الأغراض
1 كوب دقيق اللوز الناعم
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة ملح
200 جرام زبدة طرية
نصف كوب سكر
كوب سكر بني فاتح
2 بيضه كبيره بدرجة حرارة الغرفة
نصف كوب زبادي يوناني
2 ملعقة صغيرة من مستخلص اللوز النقي
نصف كوب عسل
نصف كوب ماء
نصف كوب لوز مقطع
طريقة العمل
سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت
ادهني قالب كيك واتركيه جانبًا
في وعاء اخلطي الدقيق ودقيق اللوز والبيكنج باودر والملح
أضيفي الزبدة والسكر والسكر البني إلى وعاء الخلاط
اخفقي معًا لبضع دقائق حتى يصبح خفيفًا ورقيقًا
يخفق البيض واحدًا تلو الآخر حتى يتجانس
يمزج الزبادي اليوناني ومستخلص اللوز حتى يصبح المزيج ناعمًا
أضيفي المكونات الجافة واخلطيها فقط للخلط وإزالة أي تكتلات
انقلي الخليط إلى صينية الكيك ووزعيه في طبقة متساوية
اخبزيها لمدة 30 دقيقة
تبرد الكيكة في الصينية لمدة 10 دقائق
مرري سكين حول الحواف واخرجي الكيك من القالب ودعيه يبرد تمامًا
بمجرد أن تبرد الكيكة اخلطي العسل والماء في مقلاة على نار متوسطة
يغلى المزيج على نار هادئة ويترك العسل ليذوب
يقلب في اللوز
اخفضي الحرارة إلى متوسطة واتركيها على نار خفيفة لمدة 5 دقائق حتى تصبح شرابًا
دعي الخليط يبرد لمدة دقيقة
يسكب مزيج العسل فوق الكيك
ثم يقدم الكيك