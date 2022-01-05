طريقة عمل كيكة الزبادي الطرية

وصفة كيك طري ولذيذ بالطريقة الفرنسية ويصلح للعشاء
المقادير اللازمة
1 زبادي (125 جم)
70 جرام من زيت عباد الشمس
2 بيض
1 كيس من مسحوق الخبز
150 جرام من دقيق
75 جرام من نشا الذرة
120 جرام من السكر البودرة
طريقة العمل
افصلي البياض عن الصفار
نسكب صفار البيض في طبق والبياض في وعاء محضر الطعام
اخفقي بياض البيض حتى يتحول لقوام صلب مع اضافه 20 جرام من السكر البودرة بالتدريج ثم يترك جانباً
ضعي الصفار في وعاء محضر الطعام مع 100 جرام من السكر الناعم واضربيه حتي يتحول لون الخليط إلى اللون الأبيض
يضاف الزبادي والدقيق المنخول وامزجي لمدة 30 ثانية
استمري في الخلط بسرعة منخفضة أثناء صب الزيت معهم
ثم نضيف مسحوق الخبز والنشا وامزجي لمدة 30 ثانية أخرى
قومي بطي بياض البيض علي خليط الصفار برفق
ضعي في صينية خبز ورق الخبز
يسكب الخليط في الصينية
يخبز في فرن ساخن 180 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة
تخرج الكيك وتترك لتبرد ثم تقدم