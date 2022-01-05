طريقة عمل كيكة الزبادي الطرية

وصفة كيك طري ولذيذ بالطريقة الفرنسية ويصلح للعشاء

المقادير اللازمة

1 زبادي (125 جم)

70 جرام من زيت عباد الشمس

2 بيض

1 كيس من مسحوق الخبز

150 جرام من دقيق

75 جرام من نشا الذرة

120 جرام من السكر البودرة

طريقة العمل

افصلي البياض عن الصفار

نسكب صفار البيض في طبق والبياض في وعاء محضر الطعام

اخفقي بياض البيض حتى يتحول لقوام صلب مع اضافه 20 جرام من السكر البودرة بالتدريج ثم يترك جانباً

ضعي الصفار في وعاء محضر الطعام مع 100 جرام من السكر الناعم واضربيه حتي يتحول لون الخليط إلى اللون الأبيض

يضاف الزبادي والدقيق المنخول وامزجي لمدة 30 ثانية

استمري في الخلط بسرعة منخفضة أثناء صب الزيت معهم

ثم نضيف مسحوق الخبز والنشا وامزجي لمدة 30 ثانية أخرى

قومي بطي بياض البيض علي خليط الصفار برفق

ضعي في صينية خبز ورق الخبز

يسكب الخليط في الصينية

يخبز في فرن ساخن 180 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة

تخرج الكيك وتترك لتبرد ثم تقدم