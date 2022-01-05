الرياضة دانية عقيل تتقدم نحو صدارة T3 في فئة السيدات برالي داكار

متابعة-حمود الزهراني

قدمت دانية عقيل بطلة العالم في كروس كانتري فئة T3 أداء مميزا بعد انتهاء مرحلة القيصومة، وتمكنت من تجاوز أقوى منافساتها الإسبانية كريستينا هيريرو، والإيطالية كاميلا ليباروتي؛ لتتصدر فئة السيدات منطلقة نحو تحقيق طموحاتها لتكون أول امرأة سعودية وعربية تتصدر فئة السيدات في تاريخ رالي داكار، والمركز الثاني عشر بالترتيب العام. وبعد أن تخطت مرحلة القيصومة – القيصومة التي بلغت مسافة مرحلتها الخاصة ٢٥٥ كلم بزمن وقدره ٣ ساعات و ١٩ دقيقة، بات على دانية عقيل أن تستمر بوتيرتها التصاعدية لتؤكد على موهبتها العالية وتبقى في صدارة فئة T3. وقد انطلقت دانية صباح اليوم الأربعاء للمرحلة الرابعة من مدينة القيصومة باتجاه مدينة الرياض، التي تبلغ مسافتها نحو ٧٠٧ كلم، منها ٤٦٥ كلم مرحلة خاصة، وتتميز هذه المرحلة بتنوع تضاريسها المختلفة بين الرملية والصخرية إضافة إلى عدد من الأودية ذات المسارات الصعبة للغاية.