بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل الجبن الكريمي (كريم تشيز)

عندما تصنع الجبن الكريمي الخاص بك في المنزل فإنك تحصل على جبن دسم وقشدي ومميز في النكهة وبالتأكيد بكمية أوفر وإقتصادية من التي تباع بالأسواق

المقادير اللازمة

2 كوب (500 مل) كريمة ثقيلة دسم 35٪

2 كوب (500 مل) حليب

1 1/2 كوب (375 مل) زبادي سادة دسم 2٪

1 1/2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل

في قدر بعيدًا عن النار اخفقي جميع المكونات معًا

يغلى المزيج على نار متوسطة مع التحريك باستمرار مع كشط قاع وجوانب المقلاة حتى يتكاثف المزيج قليلاً

اتركيه ينضج لمدة دقيقتين

يرفع عن النار ويترك ليبرد لمدة 90 دقيقة أو حتى يقرأ مقياس الحرارة 40 درجة مئوية

في هذه الأثناء ضعي أربع طبقات من القماش القطني في مصفاة وضعيها فوق وعاء

يسكب المزيج في المصفاة ويغطى بغلاف بلاستيكي ويترك ليبرد لمدة 30 دقيقة

ضعيها في الثلاجة في المصفاة لمدة 8 ساعات أو طوال الليل

تخلصي من مصل اللبن السائل وانقلي الجبن الكريمي إلى وعاء محكم الغلق

سوف تبقى لمدة أسبوعين في الثلاجة