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القبض على 7 أشخاص سرقوا شاحنات ومعدات ثقيلة ومركبات في الرياض
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القبض على 7 أشخاص سرقوا شاحنات ومعدات ثقيلة ومركبات في الرياض

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ       5 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على (7) أشخاص، (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية ومخالفان لنظام العمل من الجنسية السودانية، سرقوا شاحنات ومعدات ثقيلة ومركبات وتعديل هياكلها وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، متخذين من ورشة صناعية ومنطقة صحراوية في مدينة الرياض موقعين لارتكاب جرائمهم، ضبط فيهما (30) شاحنة و(3) مركبات مسروقة ومعدّات وحاويات لتخزين قطع الغيار المفككة، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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