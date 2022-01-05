إحباط تهريب 2.8 مليون قرص إمفيتامين و627 كيلو جراماً من الحشيش و28 طناً و946 كيلوجراماً من القات

البلاد : متابعات

تمكن حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب (2.8) مليون قرص إمفيتامين و(627) كيلو جراماً من مادة الحشيش و(28) طناً و(946) كيلوجراماً من مادة القات

#عاجل إحباط محاولة تهريب (2.8) مليون قرص إمفيتامين و(627) كيلو جراماً من مادة الحشيش و(28) طناً و(946) كيلوجراماً من مادة القاتhttps://t.co/TlxkbuU2z6 pic.twitter.com/n1uKg0jqvR — صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 5, 2022

وفي التفاصيل صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2.8) مليون قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على مستقبلها بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وقوات أمن المنشآت، عبر الحدود الشرقية للمملكة، كما تم إحباط محاولات تهريب (627) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(28) طناً و(946) كيلوجراماً من مادة القات المخدر، عبر الحدود الجنوبية للمملكة.

بعزيمة عالية نتصدى لجرائم تهريب المخدرات عبر حدود الوطن. pic.twitter.com/rELWyxyX5x — حرس الحدود السعودي (@BG994) January 5, 2022

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم القبض على المتهمين بتهريبها واستقبالها وهم (36) متهماً، بينهم (28) مواطناً و(8) مخالفين لنظام أمن الحدود (7) من الجنسية اليمنية و(1) من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.