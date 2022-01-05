أسباب وأعراض ومخاطر ارتجاع المريء

يحدث الارتجاع الحمضي عندما تعود محتويات معدتك إلى المريء. يسمى هذا الإجراء أيضًا قلس الحمض أو الارتجاع المعدي المريئي.

إذا كانت لديك أعراض ارتجاع المريء أكثر من مرتين في الأسبوع ، فقد تكون مصابًا بحالة تعرف باسم مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) .

أعراض ارتجاع المريء

أهم أعراض ارتجاع المريء هو ارتداد الحمض

يمكن أن يسبب ارتجاع الحمض شعورًا غير مريح بالحرقان في صدرك ، والذي يمكن أن ينتقل إلى رقبتك وحلقك

غالبًا ما يُعرف هذا الشعور بالحموضة المعوية .

إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء ، فقد تصاب بمذاق حامض أو مرير في مؤخرة فمك

قد يتسبب أيضًا في ارتجاع الطعام أو السوائل من معدتك إلى فمك.

تشمل بعض الأعراض الأخرى للارتجاع المعدي المريئي ما يلي:

غثيان

ألم صدر

ألم عند البلع

صعوبة في البلع

سعال مزمن

صوت أجش

رائحة الفم الكريهة

أسباب ارتجاع المريء

على الرغم من عدم وجود سبب واحد للارتجاع المعدي المريئي ، إلا أن هناك آلية في جسمك – عندما لا تعمل بشكل صحيح – يمكن أن تزيد من احتمالية حدوثها.

العضلة العاصرة للمريء السفلية عبارة عن عصابة دائرية من العضلات في نهاية المريء

عندما يعمل بشكل صحيح ، فإنه يرتاح ويفتح عند البلع ثم يتم شدها وإغلاقها مرة أخرى بعد ذلك.

يحدث ارتداد الحمض عندما لا يتم شد أو إغلاق العضلة العاصرة المريئية السفلى بشكل صحيح

هذا يسمح للعصارات الهضمية والمحتويات الأخرى من معدتك بالارتفاع إلى المريء.

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى ما يلي:

فتق الحجاب الحاجز.

يحدث هذا عندما يتحرك جزء من المعدة فوق الحجاب الحاجز باتجاه منطقة الصدر

إذا تم اختراق الحجاب الحاجز ، يمكن أن يزيد من احتمالية عدم قيام LES بعمله بشكل صحيح.

كثرة تناول وجبات كبيرة.

هذا يمكن أن يسبب انتفاخ الجزء العلوي من المعدة يعني هذا الانتفاخ أحيانًا عدم وجود ضغط كافٍ على العضلة العاصرة المريئية السفلى ، ولا يغلق بشكل صحيح.

الاستلقاء بعد الوجبات الكبيرة بوقت قصير. يمكن أن يخلق هذا أيضًا ضغطًا أقل مما تحتاجه LES لتعمل بشكل صحيح.

عوامل الخطر لارتجاع المريء

بينما مرة أخرى ، لا يوجد سبب واحد للارتجاع المعدي المريئي ، فهناك خيارات نمطية وعوامل صحية معينة يمكن أن تزيد من احتمالية التشخيص وتشمل هذه:

الذين يعيشون مع السمنة

الحمل

الذين يعيشون مع اضطراب النسيج الضام

التدخين

كثرة تناول وجبات كبيرة

الاستلقاء باستمرار أو النوم بعد وقت قصير من تناول الطعام

تناول الكثير من أنواع معينة من الأطعمة ، مثل المقلية أو منتجات الطماطم

شرب أنواع معينة من المشروبات ، مثل الصودا أو القهوة أو الكحول

استخدام الكثير من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDS) ، مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين