وزيرا العدل والتجارة يبحثان تعزيز دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية

الرياض : البلاد

بحث معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي تفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في القضايا التجارية وحماية المستهلك، إضافة إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الجهتين.

وناقش معالي وزير العدل خلال لقائه معالي وزير التجارة اليوم -ضمن لقاء لتعزيز الشراكة بين الوزارتين- توفير إجراءات وآليات ميسرة للفصل في منازعات المستهلكين اليسيرة.

واتفق الجانبان على توفير نماذج استرشادية للعقود التجارية تتضمن بنود تؤسس للجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالصلح والتحكيم وغيرها، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية للتشريعات التجارية الحديثة، وعقد ورش عمل للقضاة وأعوانهم والمحامين والمستشارين القانونيين بالمنشآت التجارية.