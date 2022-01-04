المرأه كيف تصنعين كريم أساس طبيعي من مطبخك؟

يعد كريم الأساس من أهم خطوات تطبيق المكياج على الوجه، وعادة تلجأ الكثير من النساء في شراء كريم أساس بأسعار باهظة الثمن، للحصول على إطلالة جذابة، ولكن بالرغم من من جودة هذه الكريمات ، فإن وضعها بشكل ليومي لساعات طويلة قد يتسبب في ضرر بالغ بالبشرة لاحتوائها على بعض المواد الكيميائية، لذلك جئنا لكِ اليوم عزيزتي القارئة بطريقة تمكنك من صنع كريم أساس طبيعي بمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك ولا تضر بشرتك. المكونات : لعقة إلى 3 ملاعق صغيرة من نشا الذرة ويضاف اليه ملعقتين إلى ثلاث ملاعق من الكاكاو غير المُحلى “الخام”، أو القرفة أو جوزة الطيب، حسب ذوقك في رائحة المادة التي تفضلينها. الطريقة: تخلط المكونات الجافة بملعقتين من زيت اللوز، بعد ذلك قومي بالتقليب الجيد حتى يصبح كريمي القوام. يوضع كل الخليط في علبة محكمة الغلق ثم يوضع في الثلاجة لحين الرغبة في الاستخدام. ولتحديد درجة لون كريم الأساس المناسب للون البشرة ، يمكنك ذلك عن طريق إضافة “النشا” فإذا كانت بشرتك داكنة، استخدمي ملعقة صغيرة من النشا، وإذا كانت خمرية استخدمي ملعقتين، أما إذا بشرتكِ فاتحة، استخدمي حتى 3 ملاعق صغيرة.