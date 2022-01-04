كمارا يصارع “ موسونا” الطائي على الأفضل آسيويا

جدة- البلاد

دخل مهاجم الاتحاد هارون كمارا، استفتاءً أطلقه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاختيار النجم الأفضل في شهر ديسمبر من العام 2021، عن غرب آسيا، وذلك بناء على المستويات التي يقدمها اللاعبون الذين تألقوا مع فرقهم في المسابقات الكروية المحلية في منطقة الغرب خلال الشهر الماضي.

واختار الاتحاد الآسيوي لجائزة أفضل لاعب للشهر” هارون كمارا (الاتحاد)، نوليدج موسونا (الطائي)، عبدالله ديابي (الجزيرة الإماراتي)، ياسين البخيت (أم صلال القطري)، عبدالعزيز المقبالي (السيب العماني)، محمود المواس (الشرطة العراقي)، تامر صيام (شباب الخليل الفلسطيني)، شبيب الخالدي (كاظمة الكويتي).

وقاد نجم فريق الاتحاد هارون كمارا فريقه إلى تصدر مرحلة الشتاء من الدوري برصيد 32 نقطة، بعد أن سجل هدفين في مرمى الاتفاق وهدفًا في شباك فريق الباطن، بعد أن كان الاتحاد متأخرا في اللقاءين؛ ليكون من أبرز اللاعبين الذين قدموا مستويات مميزة خلال الشهر الماضي. أما الزيمبابوي كنوليدج موسونا لاعب الطائي، فقاد فريقه لتحقيق ثلاثة انتصارات في شهر ديسمبر، حينما سجل هدفين في مرمى الفيصلي، وهدف الفوز الثمين في شباك فريق الحزم ليتقدم الفريق إلى المركز الثامن على سلم الترتيب العام برصيد 19 نقطة.