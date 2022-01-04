في الجولة 18 من دوري” يلو”.. نجران يتحدى القادسية وجدة يواجه هجر

حائل- خالد الحامد

تتواصل اليوم (الثلاثاء) منافسات الجولة الـ 18 من دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى، بإقامة أربعة لقاءات.

الشعلة VS الأخدود

في الخرج، يستضيف الشعلة على ملعبه نظيره الأخدود. يبحث الشعلة عن إيقاف التفريط بالنقاط، ويحتل المركز الـ 12، وفي جعبته 22 نقطة. في المقابل، يسعى الأخدود لاستمرار نغمة الانتصارات والتقدم أكثر في سلم الترتيب؛ حيث يمتلك 26 نقطة بالمركز السادس.

الخلود VS النهضة

على ملعب نادي الحزم في الرس، يلتقي الخلود نظيره النهضة. يطمح لاعبو الفريقين بالفوز والابتعاد عن مراكز الخطر. يقبع الخلود في المركز الـ 13 وفي جعبته 22 نقطة. على الطرف الآخر، يسعى النهضة لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، له 22 نقطة في المركز الـ 14.

نجران VS القادسية

في نجران، يواجه نجران نظيره القادسية على استاد الأمير هذلول بن عبدالعزيز. يبحث الفريقان عن الثلاث النقاط والزحف للمقدمة. “أصحاب الضيافة ” في رصيدهم 24 نقطة في المركز التاسع. فيما يمتلك ” الضيوف” 25 نقطة في المرتبة السابعة، ولعل فارق النقطة سيشعل من حرارة المباراة.

جدة VS هجر

يستضيف فريق جدة نظيره هجر، على استاد رديف الجوهرة. يبحث جدة عن تحقيق الفوز، وإيقاف النزيف النقطي، حيث يحتل “جدة ” المركز الخامس عشر، وبحوزته 20 نقطة. في المقابل، يدخل هجر المواجهة وهو في المركز الثامن بـ 25 نقطة؛ من أجل خطف الثلاث نقاط، والعودة مرة أخرى للمنافسة على لقب الدوري، ووضع حد لمسلسل إهدار النقاط التي كان آخرها الخسارة أمام القادسية.