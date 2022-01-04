فيديو ترحيب الفتح بـ” بيتروس” يحقق رقماً قياسياً على تويتر

الدمام-حمودالزهراني
حقق الفيديو الترحيبي الذي أنتجته إدارة الإعلام والاتصال بنادي الفتح للمحترف الجديد بصفوف الفريق الأول لكرة القدم لاعب الوسط البرازيلي أراوجو بيتروس، رقماً قياسياً في المشاهدات، التي تخطت حاجز المليون ومائة ألف في أقل من 9 ساعات.
ووجد الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذين أشادوا باللاعب ومستوياته المتميزة، ويظهر النجم الفتحاوي الجديد في الفيديو الذي جاء بعنوان “الخلوق.. الفزعة.. المرجلة” موجهاً رسالة لمحبيه قال فيها:”محمد بيتروس عائد مجدداً إلى السعودية هذه المرة مع نادي الفتح.. أراكم قريباً يا شباب”.
يذكر أن بيتروس انضم للنموذجي بعقد لمدة عام ونصف، ويملك اللاعب خبرة كبيرة في الدوري السعودي، حيث خاض تجربة مميزة مع نادي النصر منذ 2018 قبل أن يرحل في سبتمبر الماضي.
ويعتبر بيتروس أحد أبرز المحترفين الأجانب في الدوري السعودي خلال الأعوام الماضية بحسب رأي النقاد والمتابعين الذي يرون أنه عين المدرب داخل الملعب وينفذ مهام تكتيكية خاصة جلبت الكثير من الانتصارات للفرق التي مثلها.