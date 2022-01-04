فريق كاماز يسيطر على المرحلة الثانية لفئة الشاحنات في رالي داكار السعودية

سيطر فريق كاماز بشكل كامل على المراكز الأربعة الأولى للمرحلة الثانية في رالي السعودية داكار 2022، حيث سجَّل السائق الروسي أندري كارجينوف أسرع توقيت في المرحلة الثانية مسجلاً 3 ساعات و52 دقيقة و7 ثواني، وبفارق 38 ثانية فقط أمام زميله ومواطنه دميتري سوتنيكوف.
وأكمل زميلهما الثالث إدوارد نِقولاييف المرحلة في المركز الثالث بفارق دقيقتين و14 ثانية، فيما حل زمليهم الرابع في الفريق أنطون شيبالوف في المركز الرابع بفارق 4 دقائق و25 ثانية.
فيما أنهى السائق التشيكي أليش لوبراس سائق “براغا” المرحلة في المركز الخامس بفارق 6 دقائق و51 ثانية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م