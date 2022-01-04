زيادة الاستثمارات السعودية في مصر

القاهرة – محمد عمر

أكد السفير السعودي بالقاهرة، أسامة بن أحمد النقلى، حرص المملكة على تشجيع زيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها الحكومة المصرية. جاء ذلك خلال لقائه أمس ، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بمقر الوزارة بالقاهرة.

وأشار النقلي إلى الاهتمام الذي يبديه صندوق الاستثمارات العامة السعودى، بإطلاق فرص استثمارية جديدة بمصر والبلدان الشقيقة، بما يرسخ من علاقات التعاون الاقتصادى.

وأكد الجانبان، بحسب بيان للوزارة، متانة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين والحرص على تعزيز وتعميق العلاقات على النحو الذى يضمن توثيق الروابط والانتقال بالتعاون الثنائى لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

من جهته قال محمد معيط وزير المالية: “حريصون على توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموى، على النحو الذى يُسهم فى دفع عجلة الإنتاج ، لافتًا إلى اهتمام الدولة بفتح آفاق استثمارية رحبة أمام المستثمرين السعوديين والاستفادة من الاستثمارات التى يقدم عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى إرساء دعائم التنمية الشاملة و المستدامة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر ، تجاوز في عام 2020 نحو 5.5 مليار دولار، وفي العام المنصرم ارتفع الرقم ليسجل 7.5 مليار دولار.