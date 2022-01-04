بعد ميدران.. فتحي ضمن خيارات السكري بالشتوية

الرياض- فيصل الرقيبة

بعد أن تعاقدت إدارة التعاون برئاسة سعودي الرشودي مع لاعب الوسط الإسباني ألفارو ميدران صاحب الـ(27 عاما) الذي سبق له اللعب بقميص ريال مدريد وفالنسيا وخيتافي، قبل الانتقال لنادي شيكاغو فاير، ومن ثم التعاقد مع التعاون، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة موسم ونصف، أكدت مصادر لـ”البلاد” وضع إدارة نادي التعاون لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري مصطفى فتحي ضمن خيارات التعاقد في الفترة الشتوية. جدير بالذكر أن اللاعب مصطفى فتحي دخل الفتره الحرة التي تتيح له التعاقد مع أي ناد دون الرجوع للزمالك. وكان مصطفى فتحي قد سبق له ارتداء قميص نادي التعاون عام 2017. ويحتل فريق التعاون المركز 14 بدوري المحترفين، برصيد 14 نقطة، بعد مرور15 جولة.