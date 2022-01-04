الرياضة النموذجي يستعيد 5 لاعبين من المصابين

الدمام- حمودالزهراني

شهدت التدريبات المسائية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مشاركة الخماسي” قاسم لاجامي وصالح النشمي وتوفيق بوحيمد والكرواتي إيفان سانتيني والنرويجي غوستاف” بعد الانتهاء من فترة الحجر والتعافي من فيروس كورونا. وقد استأنف الفريق تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي الرديف بالأحساء بعد الإجازة التي منحها المدير الفني السيد يانييك فيريرا للاعبين لمدة يومين بعد خوض مواجهة النصر دورياً السبت الماضي.