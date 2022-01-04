النفط يستهل العام بارتفاع

عواصم – وكالات

استهلت أسواق النفط العالمية أولى جلسات العام الجديد 2022 بارتفاع تجاوز 1 %، بعد تأكيد “أوبك بلس” أن تأثير متحور أوميكرون محدود على السوق النفطية.

وارتفع خام برنت في منتصف تعاملات الاثنين، بنسبة 1.22% ليصل إلى 78.73 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.08% ليصل إلى 76.01 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق صدر تقرير عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة “أوبك بلس”، توقّع أن يكون لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد تأثير محدود ومؤقت على سوق النفط الذي انتعش بشدة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مستفيدا من آمال التعافي الاقتصادي.

وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يكون تأثير المتحور الجديد خفيفا وقصير المدى مع تحسن القدرة عالميا على التعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به.

وكانت الأسعار قد تراجعت نسبيا نهاية العام الماضي، إلا أنها اتجهت نحو تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016 على الأقل، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن كوفيد-19 ، وتنظيم جماعي للمعروض تتبناه الدول المنتجة.

ولامست عقود خام برنت العام وخام غرب تكساس أعلى مستوى لهما في 2021 في أكتوبر، عندما سجل خام برنت 86.70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2018.