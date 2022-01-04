المرأه “السيراميد” من سن 30 ..بشرتك تحتاج لهذه المادة!

ينصح خبراء التجميل باستخدام مادة السيراميد للحصول على بشرة نضرة ، تتمتع بشباب دائم طوال الوقت، وتقلل من علامات الشيخوخة والخطوط الرفيعة والتجاعيد ،كما تعمل مادة السيراميد على حماية البشرة من‬ المؤثرات الخارجية ‬ والبكتيريا والفيروسات والفطريات، كما يعتقد أطباء أن هذه المادة تحمي البشرة من الإصابة بالأمراض الجلدية‬ مثل التهاب الجلد العصبي والصدفية. ‬ كما أن مادة السيراميد تحارب الجفاف والخشونة والتشقق بالجلد، وتعمل على تهدئة‬ البشرة المُجهَدة والمتهيجة، فضلاً عن أنها تمنح البشرة ملمساً ناعماً‬ كالأطفال. كما يوصي الأطباء بتناول الأطعمة الغنية بمادة السيراميد، لذا ينصحوا بالبحث عن الأطعمة الغنية بالأوميجا3 وأوميغا ٦، مثل الأسماك الدهنية وبذور الكتان، لأن هذه الأطعمة تشكل جزءًا من غشاء الخلية، مما يسمح بحاجز أقوى للجلد. وكذلك تناول المزيد من منتجات الألبان والبيض وبذور القمح والأرز البني والسبانخ والبطاطا الحلوة وفول الصويا.