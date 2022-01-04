الجزائري رامي بن سبعيني يقترب من إنتر ميلان

قالت شبكة “سكاي سبورتس” من مصادرها الخاصة اليوم الثلاثاء، إن الدولي الجزائري ومدافع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني رامي بن سبعيني (26 عامًا) اقترب بشدة من إنتر ميلان الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوي الحالي بعد أن وافق اللاعب على الرحيل إلى النيراتزوري.

ويأمل مسئولو إنتر ميلان في الاستفادة من خدمات رامي بن سبعيني “المُلقب بقاهر بايرن ميونيخ” في الميركاتو الحالي ليكون بديلًا للكرواتي إيفان بيريسيتش في الجبهة اليسرى للدفاع في الرسم التكتيكي للمدرب الإيطالي للإنتر سيميوني إنزاغي الذي يعتمد على تكتيك 3-5-2.

من جهته لا يعارض نادي بوروسيا مونشنغلادباخ رحيل رامي بن سبعيني إلى إنتر ميلان بشرط تحصيل مبلغ مالي جيد لا يقل عن 50 مليون يورو.

سجّل رامي بن سبعيني 4 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة خلال 14 مباراة مع بوروسيا مونشنغلادباخ هذا الموسم 2021-2022 في جميع البطولات.

ويعتبر رامي بن سبعيني أحد الدعائم الأساسية للمنتخب الجزائري، وقد حصد معه لقب كأس أمم إفريقيا في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.

شاهد أهداف ومهارات رامي بن سبعيني المرشح للانضمام إلى إنتر ميلان