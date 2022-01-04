الجاسر: ثمار واعدة لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية

الرياض- البلاد

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، إن عام 2021 شهد الانطلاقة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبدأنا اليوم قطف أول ثمارها في كافة قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح في كلمته خلال معرض التوظيف الافتراضي الأول، أن شبكة الطرق شهدت تدشين طرق جديدة تتجاوز 1300 كيلومتر في العام الماضي، وتم إنجاز العديد من المشاريع التي تتعلق برفع مستوى الجودة ، وفيما يخص مجال النقل البحري، تم مناولة حوالي 10 ملايين حاوية، وتحقيق نمو في مناولة حاويات المسافنة بنسبة 30%، إضافة إلى نمو أسطول النقل البحري ليكون الأسطول الأكبر في المنطقة.

كما يستمر العمل المؤسسي في مجال النقل الجوي بالتخصيص وبناء مستقبل منظومة النقل الجوي، ببدء الاستثمار في بناء مطار محوري في الرياض، وشركة طيران جديدة، واستكمال الأعمال في مطار الملك عبد العزيز، وعدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أنه تم تدشين القطاع اللوجيستي خلال أسابيع فقط من اعتماد الاستراتيجية من خلال إنشاء الوكالة وإطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة، وإنشاء 5 مناطق لوجستية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف استحداث مليون وظيفة، وما يشهده القطاع من تصاعد في الاستثمار والبناء والتعاون مع كافة القطاعات بتوفير الفرص والتوطين ، لافتا إلى إطلاق الأكاديمية اللوجستية بشراكة مع برنامج “ندلب” وعدد من الجهات الأخرى، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لتوطين 45 ألف وظيفة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقد حققت المبادرة تقدماً كبيراً، متوقعاً أن تستكمل المبادرة بالكامل في الأشهر القليلة القادمة.

وأكد الوزير أن التوطين وخلق الوظائف سيستمر ليكون محوراً أساسياً من محاور العمل في المنظومة وسيتم تحديد 4 مسارات ، أولها تعزيز مشاركة المرأة في القطاع، ومسار يتعلق بتوطين تقنيات النقل الحديثة، والثالث يتعلق بالعمل الحر وريادة الأعمال، والمسار الأخير يتعلق بالشاحنات.