في دوري قدم السيدات.. التحدي والمملكة يلحقان بنسور جدة واليمامة إلى نصف النهائي

جدة – هلال سلمان

اكتملت أطراف المربع الذهبي لبطولة المملكة لكرة القدم للسيدات، بعد أن لحق فريقا التحدي والمملكة بنظيريهما نسور جدة واليمامة إلى الدور نصف النهائي الذي غدا الأربعاء.

وقد حقق فريق المملكة النسائي وصيف المنطقة الشرقية مفاجأة بعد أن أطاح بفريق العاصفة وصيف الغربية بفوزه عليه (2-1) في الوقت الإضافي، حيث سجلت سامية العوني هدف المملكة الأول، وعادلت مشاعل الحربي النتيجة للعاصفة، لكن سامية نجحت في قيادة فريقها للدور نصف النهائي بعد أن سجلت هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة.

وتواصلت المفاجآت أيضا بعد أن فاز فريق التحدي وصيف الوسطى على نظيره شعلة الشرقية بطل المنطقة الشرقية بنتيجة (2-1) أيضا، حيث سجلت البندري محمد هدفي التحدي، فيما أحرزت غدير سالم هدف شعلة الشرقية الوحيد.

وتأهل بذلك إلى دور الأربعة بطلا الغربية والوسطى، ووصيفا الشرقية والوسطى، وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم غد الأربعاء، حيث يلعب اليمامة مع المملكة النسائي في الـ 6 مساء، والتحدي مع نسور جدة في الـ 9 مساء، لتحديد طرفي المباراة النهائية.

تجدر الإشارة إلى أن جوائز البطولة ستكون 300 ألف ريال للفريق البطل، و250 ألف ريال للوصيف، و200 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، كما ستنال اللاعبات الفائزات بالجوائز الفردية وهي: الهدافة وأفضل لاعبة وأفضل حارسة مرمى، مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهن.