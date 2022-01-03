صحة و عافية

6 طرق بسيطة تخلصك من الكرش !

فرناس حفظيaccess_time30 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       3 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تعتبر دهون البطن مصدر إزعاج للكثير من الأشخاص ، بسبب المظهر السيئ في جعل الملابس غير مشدودة على الجسم، بالإضافة إلى أن دهون البطن تعتبر أيضا عامل خطر رئيسي فقد تصيب بمرض السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب ، لذا جئنا لكم اليوم ببعض الخطوات التي تمكنكم من تقليل الدهون الزائدة في منطقة البطن طبقا لما ورد في موقع هيلث لاين.

1/ تناول خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك ، الذي ثبت أنه يقلل من تخزين الدهون بالبطن، كما أنه يعمل على خفض مستويات السكر بالدم، لكن لابد من تخفيف الخل بالماء ، لأن الخل غير المخفف يمكن أن يؤدي  إلى تآكل مينا أسنانك.

2/ الصيام المتقطع

إحدى الطرق الشائعة ، فهو يعمل على نسف دهون البطن ، كما أنه يعتبر من أفضل الخيارات .

3/ تناول الشاي الأخضر

بسبب احتواءه على  الكافيين ومضادات الأكسدة فهو يعزز من عملية التمثيل الغذائي .

4/ تناول الأسماك الدهنية بإنتظام كل أسبوع

لأن الأسماك الدهنية غنية  بالبروتين عالي الجودة ودهون أوميجا 3 فهى تعمل على حرق الدهون.

5/ تناول ماء الليمون في الصباح

ان الليمون غني بـ فيتامين سي ومضادات الأكسدة، فهو يعمل على زيادة الحرق بالجسم، كما أنه يعمل إدرار البول وتخليص الجسم من السموم والماء الزائد.

6/ تناول مشروب قشر الرمان

يحتوي قشر الرمان على مواد تعمل على حرق الدهون وتساعد على التنحيف مثل مثل الأنثوسيانين، والفلافونويدات، والبوليفينول، كما أنها تعمل على تخليص الجسم من الدهون والسموم

vernas hefzy

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