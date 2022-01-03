صحة و عافية 6 طرق بسيطة تخلصك من الكرش !

تعتبر دهون البطن مصدر إزعاج للكثير من الأشخاص ، بسبب المظهر السيئ في جعل الملابس غير مشدودة على الجسم، بالإضافة إلى أن دهون البطن تعتبر أيضا عامل خطر رئيسي فقد تصيب بمرض السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب ، لذا جئنا لكم اليوم ببعض الخطوات التي تمكنكم من تقليل الدهون الزائدة في منطقة البطن طبقا لما ورد في موقع هيلث لاين. 1/ تناول خل التفاح يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك ، الذي ثبت أنه يقلل من تخزين الدهون بالبطن، كما أنه يعمل على خفض مستويات السكر بالدم، لكن لابد من تخفيف الخل بالماء ، لأن الخل غير المخفف يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا أسنانك. 2/ الصيام المتقطع إحدى الطرق الشائعة ، فهو يعمل على نسف دهون البطن ، كما أنه يعتبر من أفضل الخيارات . 3/ تناول الشاي الأخضر بسبب احتواءه على الكافيين ومضادات الأكسدة فهو يعزز من عملية التمثيل الغذائي . 4/ تناول الأسماك الدهنية بإنتظام كل أسبوع لأن الأسماك الدهنية غنية بالبروتين عالي الجودة ودهون أوميجا 3 فهى تعمل على حرق الدهون. 5/ تناول ماء الليمون في الصباح ان الليمون غني بـ فيتامين سي ومضادات الأكسدة، فهو يعمل على زيادة الحرق بالجسم، كما أنه يعمل إدرار البول وتخليص الجسم من السموم والماء الزائد. 6/ تناول مشروب قشر الرمان يحتوي قشر الرمان على مواد تعمل على حرق الدهون وتساعد على التنحيف مثل مثل الأنثوسيانين، والفلافونويدات، والبوليفينول، كما أنها تعمل على تخليص الجسم من الدهون والسموم