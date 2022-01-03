«مسك» تدشّن هوية بصرية تدعم تمكين الشباب

الرياض – البلاد

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” عن تدشين هويتها البصرية الـمُحَدَّثة، لتكون بوصلة إرشادية في إنشاء منظومة اتصالية، تعكس المظهر الأصيل للمؤسسة وجهودها الرامية إلى بناء منظومة حيوية لتمكين الشباب السعودي في رسم مستقبل المملكة.

وجاءت الخطوة بعد إطلاق الاستراتيجية التشغيلية الـمُحَدَّثة لـ”مسك” في يوليو 2020، التي استمدت أركانها من تراكم الإنجازات الـمُحَقَّق منذ تأسيس المؤسسة في عام 2011. وتعتمد الهوية البصرية المُحدَّثة لـ”مسك” على أساس تبسيط العناصر البصرية للشعار، ليكون أقرب إلى الإدراك في عين ناظره، واعتماد الخطوط المتتابعة بدلًا من الفاصلة في هوية “مسك” في إشارة إلى مفهوم الاستمرارية في العطاء والنماء، إضافةً إلى تصنيف ألوان الهوية على نحوٍ أكثر تخصيصًا، وصبغ هذه الألوان على مسارات “مسك” الأربع.

وتتمثل مسارات الدعم المقدَّم من “مسك” في أربعة مسارات تعكس توجهات الهوية المُحدَّثة هي: “مسك القادة” لتطوير القادة الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية، و”مسك المجتمع” لتشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المعنيّة بالشباب، وتعزيز إسهام الشباب فيها، و”مسك المهارات” لاكتشاف الميول المهنية للشباب والإعداد الوظيفي، و”مسك الريادة” لبناء قدرات رواد الأعمال وإطلاق المشاريع الناشئة.