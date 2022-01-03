مخاطر زيادة أو نقص الوزن

العلاقة بين زيادة الوزن أو السمنة واحتمال إصابتك بالمرض ليست مؤكدة

إحصائيًا ، هناك فرصة أكبر للإصابة بأمراض مختلفة إذا كنت تعاني من زيادة الوزن

على سبيل المثال يرتفع خطر الوفاة بنسبة 20 إلى 30 في المائة مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم من 25 إلى 27 كجم / م 2 . مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عن 27 كجم / م 2 ، يزداد خطر الموت بشكل حاد (بنسبة 60 في المائة)

مخاطر زيادة الوزن (ارتفاع مؤشر كتلة الجسم) وعدم النشاط البدني

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن (بمؤشر كتلة الجسم يزيد عن 25 كجم / م 2 ) وغير نشط بدنيًا ، فقد تصاب بما يلي:

أمراض القلب والأوعية الدموية (القلب والدورة الدموية)

أمراض المرارة

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)

داء السكري من النوع 2

في العمود الفقري

أنواع معينة من السرطان ، مثل سرطان القولون والثدي

الاكتئاب واضطرابات الصحة العقلية الأخرى

مخاطر نقص الوزن (انخفاض مؤشر كتلة الجسم)

إذا كنت تعاني من نقص الوزن (مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 كجم / م 2) ، فقد تعاني من سوء التغذية وتطور:

ضعف وظيفة المناعة

أمراض الجهاز التنفسي

أمراض الجهاز الهضمي

سرطان

هشاشة العظام

محيط خصر الشخص هو مؤشر أفضل للمخاطر الصحية من مؤشر كتلة الجسم

عند تحديد المخاطر الصحية لدى البالغين يوصى بدمج تصنيف مؤشر كتلة الجسم الخاص بك مع محيط الخصر كمقياس لمخاطر الإصابة بالأمراض

إن وجود دهون حول البطن أو “ترهل البطن” ، بغض النظر عن حجم جسمك ، يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية معينة مرتبطة بالسمنة.

لا يبدو أن الدهون المتراكمة في الغالب حول الوركين والأرداف لها نفس المخاطر الصحية

الرجال ، على وجه الخصوص ، غالبًا ما يضعون وزنًا في منطقة الخصر ، وبالتالي يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة.

أظهرت الدراسات أن توزيع الدهون في الجسم مرتبط بزيادة انتشار مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية.

بشكل عام ، العلاقة بين المخاطر الصحية وتوزيع الدهون في الجسم هي:

أقل خطورة – نحيف (دهون الجسم الموزعة بالتساوي)

مخاطر معتدلة – زيادة الوزن مع عدم وجود بطن

معتدلة إلى عالية المخاطر – نحيف مع بطن منتفخة

مخاطر عالية – زيادة الوزن مع الدهون الزائدة في البطن

يمكن استخدام محيط الخصر للإشارة إلى المخاطر الصحية للأمراض المزمنة.

للرجال:

94 سم أو أكثر – خطر متزايد

102 سم أو أكثر – خطر متزايد بشكل كبير.

للنساء:

80 سم أو أكثر – خطر متزايد

88 سم أو أكثر – خطر متزايد بشكل كبير.

على الرغم من أن الميل إلى ترسب الدهون حول الوسط يتأثر بجينات الشخص ، فلا يزال بإمكانك أخذ هذا الميل الجيني في الاعتبار والقيام بشيء حيال ذلك.

تبين أن ممارسة النشاط البدني وتجنب التدخين وتناول الدهون غير المشبعة بدلاً من الدهون المشبعة تقلل من خطر الإصابة بالسمنة في منطقة البطن.