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ما هي بدائل الألبان

نرمين عباسaccess_time30 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       3 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل بعض الناس لا يتناولون منتجات الألبان

قد يكون لدى بعض الأشخاص حساسية من بروتين حليب البقر ولكن هذا يؤثر في الغالب على الرضع والأطفال الصغار
الخبر السار هو أن معظم الأطفال يتخلصون من حساسية حليب البقر عند بلوغهم سن الرابعة
إذا كنت تعتقد أنك أو طفلك مصابين بالحساسية تجاه حليب البقر فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الاتصال بطبيبك
من الأسباب الأخرى التي قد يختار الناس اتباعها لاتباع نظام غذائي خالٍ من منتجات الألبان عدم تحمل اللاكتوز (السكر الطبيعي في الحليب) أو لأنهم نباتيون.

لكن لا تقلق لأن هناك الكثير من بدائل الألبان تحقق من قائمة منتجات الألبان هذه وبعض البدائل السهلة التي يمكنك استخدامها

الحليب – حليب اللوز ، مشروب حليب جوز الهند (احرص على عدم الخلط بين ذلك وحليب جوز الهند الذي يأتي في علب ، وتحقق للتأكد من أنها مدعمة بالبروتين والكالسيوم) وفول الصويا المدعم بالكالسيوم والأرز ومشروبات الحبوب الأخرى
الزبدة – السمن الخالي من منتجات الألبان ، زيوت الطبخ أو الخبز ، مهروس الفاكهة للخبز ، الخميرة الغذائية للنكهة ، زبدة جوز الهند
الجبن – الخميرة الغذائية والتوفو
شوكولاتة – شوكولاتة داكنة أو شبه حلوة ، شوكولاتة حليب خالية من الألبان ، شوكولاتة بيضاء أو شوكولاتة نقية (أي 100 في المائة كاكاو أو شوكولاتة كاكاو)
الكاكاو خام وأقل معالجة من الكاكاو لكن كلاهما مفيد لك ، طالما أنك تتجنب السكريات المضافة والحليب والزيوت
الكريمة – هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها استبدال عناصر أخرى مثل حليب جوز الهند وبدائل الحليب والسمن النباتي الخالي من منتجات الألبان والتوفو والزيوت والمكسرات والبذور بالقشدة
الزبادي – بديل اللبن ، كريمة جوز الهند ، زبادي خالي من الألبان محلي الصنع ، توفو ، بديل الكريمة الحامضة

nermin abbas

كتب بواسطة

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