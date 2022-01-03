ما هي بدائل الألبان

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل بعض الناس لا يتناولون منتجات الألبان

قد يكون لدى بعض الأشخاص حساسية من بروتين حليب البقر ولكن هذا يؤثر في الغالب على الرضع والأطفال الصغار

الخبر السار هو أن معظم الأطفال يتخلصون من حساسية حليب البقر عند بلوغهم سن الرابعة

إذا كنت تعتقد أنك أو طفلك مصابين بالحساسية تجاه حليب البقر فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الاتصال بطبيبك

من الأسباب الأخرى التي قد يختار الناس اتباعها لاتباع نظام غذائي خالٍ من منتجات الألبان عدم تحمل اللاكتوز (السكر الطبيعي في الحليب) أو لأنهم نباتيون.

لكن لا تقلق لأن هناك الكثير من بدائل الألبان تحقق من قائمة منتجات الألبان هذه وبعض البدائل السهلة التي يمكنك استخدامها

الحليب – حليب اللوز ، مشروب حليب جوز الهند (احرص على عدم الخلط بين ذلك وحليب جوز الهند الذي يأتي في علب ، وتحقق للتأكد من أنها مدعمة بالبروتين والكالسيوم) وفول الصويا المدعم بالكالسيوم والأرز ومشروبات الحبوب الأخرى

الزبدة – السمن الخالي من منتجات الألبان ، زيوت الطبخ أو الخبز ، مهروس الفاكهة للخبز ، الخميرة الغذائية للنكهة ، زبدة جوز الهند

الجبن – الخميرة الغذائية والتوفو

شوكولاتة – شوكولاتة داكنة أو شبه حلوة ، شوكولاتة حليب خالية من الألبان ، شوكولاتة بيضاء أو شوكولاتة نقية (أي 100 في المائة كاكاو أو شوكولاتة كاكاو)

الكاكاو خام وأقل معالجة من الكاكاو لكن كلاهما مفيد لك ، طالما أنك تتجنب السكريات المضافة والحليب والزيوت

الكريمة – هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها استبدال عناصر أخرى مثل حليب جوز الهند وبدائل الحليب والسمن النباتي الخالي من منتجات الألبان والتوفو والزيوت والمكسرات والبذور بالقشدة

الزبادي – بديل اللبن ، كريمة جوز الهند ، زبادي خالي من الألبان محلي الصنع ، توفو ، بديل الكريمة الحامضة