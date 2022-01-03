ما هي الحالات التي تسبب فقدان البصر

هناك عدد من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر أو ضعف البصر التي قد تكون نتيجة لحادث أو إصابة.

الزرق

عادة ما يحدث الجلوكوما بسبب ارتفاع الضغط داخل العين نتيجة انسداد في نظام تصريف العين

يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر والعمى بشكل لا رجعة فيه

يمكن أن يمنع الاكتشاف والعلاج المبكر فقدان البصر في معظم الحالات.

اعتلال الشبكية السكري

اعتلال الشبكية السكري هو أحد مضاعفات مرض السكري الذي يدمر الأوعية الدموية داخل شبكية العين في الجزء الخلفي من العين

تقلل فحوصات العين المنتظمة من خطر فقدان البصر والعمى الناجم عن اعتلال الشبكية السكري

ضعف البصر العصبي

ضعف البصر أو فقدان البصر الناتج عن إصابة الدماغ المكتسبة ناتج عن تلف مناطق الدماغ المسؤولة عن البصر وتنسيق حركات العين

هناك العديد من الأسباب التي تشمل السكتة الدماغية وأورام المخ وإصابة الرأس والتهابات مثل التهاب السحايا.

التنكس البقعي المرتبط بالعمر

الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) هو نوع من فقدان البصر حيث يوجد تشوه أو غياب لمجال الرؤية المركزي.

التهاب الشبكية الصباغي

التهاب الشبكية الصباغي (RP) هو الاسم الجماعي لمجموعة من الأمراض الوراثية (الوراثية) التي تتلف قضيب الشبكية أو الخلايا المخروطية وتتسبب في تلاشي الرؤية.

التهاب العصب البصري

التهاب العصب البصري هو التهاب في العصب البصري يتسبب في عدم وضوح الرؤية ورماديتها وضعفها

يمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة ، اعتمادًا على مدى الالتهاب