في رالي داكار السعودية.. “العطية” يتصدر ترتيب السيارات.. و”كاماز” يسيطر على الشاحنات

متابعة- هاني البشر – خالد الحامد
أقيمت اليوم الاثنين 3 يناير 2022م منافسات المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية 2022 (حائل – القيصومة)، في السباق الذي يقامُ بالمملكة حتى الـ14 عشر من الشهر الجاري، حيث بلغ مسار هذه المرحلة 792كم، منها 238كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
وكان منظمو الرالي قد أعلنوا صباح اليوم تعديل مسار الرالي في المرحلتين الثانية والثالثة؛ نظراً للظروف الجوية الصعبة في منطقة الأرطاوية، حيث تم تغيير مسار المرحلة الثانية لتنطلق من حائل إلى القيصومة مباشرة بدلاً من الأرطاوية، على أن تكون المرحلة الثالثة مرحلةً دائرية في القيصومة. كما تم أيضاً إلغاء المرحلة الثانية لفئة داكار كلاسيك.
وعلى صعيد السباقات، فقد تمكن الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق “بي آر إكس” من تصدر المرحلة الثانية لفئة تي1 “السيارات”، فيما حل القطري ناصر العطية سائق فريق “تويوتا” في المرتبة الثانية، وجاء الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق “أودي” ثالثاً.
وبنهاية هذه المرحلة، واصل القطري ناصر العطية صدارته للترتيب العام في هذه الفئة، فيما جاء الفرنسي سيباستيان لوب في المرتبة الثانية، أما الأرجنتيني لوسيو الفاريس فقد حل في المرتبة الثالثة.
أما الفرنسي بيتر هانسيل بطلُ النسخة الماضية، فقد حقق المركز الرابع في الجولة الثانية، وبفارق 7 دقائق و56 ثانيةً عن المتصدر، بعد تعطّل مركبته في المرحلة الأولى، فيما تمكّن السعودي يزيد الراجحي سائق فريق “أوفر درايف” من تأمين المركز السادس بفارق 8 دقائق و41 ثانية في هذه المرحلة، والمركز الثامن في الترتيب العام.
وفي فئة الدراجات رباعية العجلات “كوادز”، حسم الأرجنتيني مانويل أندوخار درّاج فريق “7240” المرحلة الثانية متصدراً، ومتقدّماً عن سائق فريق “ياماها” الفرنسي أليكساندر جيرود، الذي حجز المركز الثاني أمام درّاج فريق “ديل أمو ياماها” الأمريكي بابلو كوبيتِّي صاحب المرتبة الثالثة.