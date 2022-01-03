في ختام الدور الأول من دوري المحترفين.. الاتحاد بطل الشتاء والأكثر فوزا والأقوى دفاعا

جدة – هلال سلمان

اختتم الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باعتلاء فريق الاتحاد الصدارة وتتويجه بلقب “بطل الشتاء” الشرفي، حيث جمع 32 نقطة بعد أن فاز بـ 10 من مبارياته الـ 14 التي خاضها، وتعادله مرتين وخسارته في مثلهما، مع بقاء مباراة مؤجلة له أمام الهلال سيتحدد موعدها لاحقا.

وحل الشباب وصيفا للاتحاد بفارق نقطة وحيدة لكنه لعب 15 مباراة، فاز في 9 منها وتعادل 4 مرات وخسر مرتين.

وصعد النصر للمركز الثالث في الجولة الأخيرة من الدور الأول، مستغلا سقوط ضمك أمام التعاون وتعادله قبلها مرتين أمام الفتح والباطن، ليصبح رصيد النصر 26 نقطة وهو نفس رصيد ضمك، لكن (العالمي) يتفوق بفارق الأهداف (+7 مقابل +2).

وتراجع الهلال للمركز الخامس رغم عودته للفوز بعد غيابه عنه في 4 جولات، ليصبح رصيده 24 نقطة، ثم الفيحاء والرائد في المركزين السادس والسابع ولكل منهما 21 نقطة.

وفي مؤخرة الترتيب، يقبع فريق الحزم بـ 11 نقطة، وقبله الباطن والتعاون في المركزين الـ 15 والـ 14 تواليا، ولكل منهما 14 نقطة، وحل الفيصلي في المركز الـ 13 والأهلي في الـ 12 برصيد 15 نقطة لكل منهما.

وفي المجمل، لعبت 118 مباراة في الدور الأول، سجل خلالها 310 أهداف أي بمعدل 2.63 هدف في المباراة، ورفعت خلالها البطاقات الصفراء في 506 مناسبات، والحمراء في 18 مرة، واحتسبت 36 ركلة جزاء.

ويتصدر ترتيب الهدافين، النيجيري إيغالو مهاجم الشباب برصيد 11 هدفا، يليه البرازيلي تاليسكا لاعب النصر بـ 10 أهداف، ثم الكاميروني تاوامبا لاعب التعاون بـ 9 أهداف، ثم روما (الاتحاد) وغوميز (الهلال) وزيلايا (ضمك) ولكل منهم 8 أهداف.

ويتصدر البرازيلي كورونادو قائمة صانعي الأهداف بـ 8 تمريرات حاسمة، يليه باناجيوتيس تاكتسيديس من الفيحاء بـ 6 تمريرات، أما الأكثر تمريرا للكرات فهو الأرجنتيني بانيغا نجم الشباب بـ 1049 تمريرة.

ويتصدر حارس الشباب فواز القرني، وستويكوفيتش حارس الفيحاء ترتيب الشباك النظيفة (كلين شيت) حيث حافظا على مرماهما خاليا من الأهداف في 6 مباريات.

ويعد الشباب الأقوى هجوما بعد أن سجل لاعبوه 30 هدفا، مقابل 29 للاتحاد الذي لعب مباراة أقل، والاتحاد الأكثر فوزا بـ 10 انتصارات مقابل 9 للشباب، و8 للنصر، أما الأضعف هجوما فهو الحزم بـ 10 أهداف فقط ثم الباطن بـ 13 هدفا، وهو أيضا الأقل فوزا بانتصارين فقط في الدور الأول، مقابل 3 لكل من الباطن والتعاون والفيصلي والأهلي.

ويعد الاتحاد والفيحاء الأقوى دفاعا حيث سجل في مرماهما 12 هدفا فقط، يليهما الشباب بـ 15 هدفا في شباكه.

ويعد الاتحاد والشباب والهلال الأقل خسارة حيث تعرضا لها مرتين فقط، في حين سيطر التعادل في 6 مرات على مباريات الهلال والفيحاء والأهلي والفيصلي.