في بطولة المملكة لكرة القدم للسيدات.. نسور جدة والعاصفة أول طرفين في نصف النهائي

جدة – هلال سلمان

تأهل فريقا نسور جدة بطل الغربية، واليمامة بطل الوسطى، إلى نصف نهائي بطولة المملكة لكرة القدم للسيدات، حيث لم يجدا صعوبة في تخطي عقبة فريقي سما، ومراس، صاحبي المركز الثالث في الوسطى والغربية تواليا، في اليوم الأول من الدور ربع النهائي الذي يقام على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقد حول نسور جدة تأخره أمام سما بهدف سجلته نور الإيمان ناجح، إلى فوز بنتيجة (3-1). سجلت الأهداف بواسطة نزانيت لاغ (هدفين) وبيرين صدقة.

ولم يجد اليمامة صعوبة في تجاوز فريق مراس؛ حيث دك شباكه بـ 8 أهداف دون مقابل، سجلت منها ريم عبدالله (هدفين) والبندري مبارك (هدفين) ولولوة أسامة (هدفين) ونورة عبدالمحسن (هدفين).

تجدر الإشارة إلى أن جوائز البطولة ستكون 300 ألف ريال للفريق البطل، و250 ألف ريال للوصيف، و200 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، كما ستنال اللاعبات الفائزات بالجوائز الفردية وهي : الهدافة وأفضل لاعبة وأفضل حارسة مرمى، مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهن.

وأهابت إدارة الكرة القدم النسائية بالجميع الالتزام ببروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت، الذي من أهم بنوده الالتزام بارتداء الكمامات في كافة مرافق الملعب المغلقة والمفتوحة وعند الجلوس في المدرجات، والسماح فقط بدخول الجماهير المحصنين بلقاح كوفيد-19، وأن يكون جميع العاملين والموظفين في الملعب محصنين، كما يظهر في تطبيق “توكلنا”.