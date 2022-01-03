في الجولة 18 من دوري” يلو”.. قمة نارية تجمع أحد والعدالة.. والجيل يصطدم بالجبلين

حائل – خالد الحامد

تنطلق اليوم ” الاثنين” قصة جديدة من قصص دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى للمحترفين؛ حيث ستقام اليوم ثلاث مواجهات في افتتاح الجولة الـ 18.

أحد VS العدالة

في المدينة المنورة، يلتقي أحد مع نظيره العدالة، على استاد مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز، في قمة الجولة، ومباراة كسر العظم. يدخل أحد المباراة من أجل خطف الثلاث نقاط، والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، رغم خسارته الماضية أمام النهضة. أحد في المركز الثاني بـ 29 نقطة، وسيرمي الفريق الأحدي بثقله من أجل حصد العلامة الكاملة.

وعلى الطرف الآخر، يبحث العدالة عن النقاط الثلاث التي تعتبر بمثابة ست نقاط، رغم قوة المنافس الذي يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية. يحتل العدالة المركز الثالث بـ 29 نقطة.

الجيل VS الجبلين

يواجه الجيل نظيره الجبلين، على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء. يبحث لاعبو الجيل عن تحقيق الفوز الرابع في المسابقة، والابتعاد عن مناطق الخطر. يمتلك الفريق 19 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المقابل، الجبلين يخوض المباراة بطموح تحقيق النقاط الثلاث والتقدم نحو مراكز المقدمة. حيث يحتل المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

الدرعية VS بيشة

في الرياض، يستضيف الدرعية على ملعب الأمير فيصل بن فهد نظيره بيشة. يسعى كل فريق للعودة مجدداً لنغمة الانتصارات، فالدرعية خسر في الجولة الماضية أمام الجيل ويمتلك 18 نقطة في المركز الثامن عشر، ويبحث عن الفوز من أجل تصحيح مساره في سلم الترتيب. فيما يبحث فريق بيشة عن تحسين وضعه في جدول الترتيب؛ حيث يحتل المركز الـ 19، وفي جعبته 11 نقطة.