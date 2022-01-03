“شهد ونوف” لاعبتا فريق مراس لقدم السيدات لـ” البلاد”: الحلم أصبح حقيقة وانتظرونا الموسم القادم

جدة– رانيا الوجيه

مع انطلاق النسخة الأولى من دوري السيدات لكرة القدم، الذي ضم 3 مجموعات في ” الرياض والدمام وجدة”.. وأسفر عن تأهل 8 فرق؛ هي” اليمامة والتحدي وسما” من مجموعة الرياض، وشعلة الشرقية والمملكة النسائي من مجموعة الدمام، و” نسور جدة والعاصفة ومراس” من مجموعة جدة. وكان فريق ” مراس” من بين الفرق المتأهلة من مجموعة جدة، إلى دوري المملكة الذي بدأت منافساته السبت الماضي على ملاعب الجوهرة في جدة، وقد التقى فريق مراس ثالث مجموعة جدة مع فريق اليمامة بطل مجموعة الرياض، وأسفر اللقاء عن فوز اليمامة وتأهله لنصف نهائي البطولة.



“البلاد” التقت مع اللاعبة” شهد سيف” إحدى نجمات فريق “مراس” الذي تأسس منذ عامين وحصل على المركز الثالث في مجموعة جدة بدوري المناطق لكرة القدم للسيدات 2021 ما أهل الفريق إلى دوري المملكة لكرة القدم للسيدات 2022. تقول شهد سيف:” نشارك في بطولة المملكة لأول مرة، وهي أول دوري رسمي نشارك فيه، وحقيقةً جدًا سعيدة للتأهل لدوري المملكة، لقد تعبنا واجتهدنا، والحمد لله، جنينا ثمرة العمل الجاد، ورغم الخسارة أمام فريق اليمامة إلا أن الخبرات التي اكتسبناها من الاحتكاك القوي سيجعلنا أكثر إصرارا في الموسم القادم وانتظرونا في النسخة الثانية من دوري السيدات.

وأضافت شهد:” أود أن أشكر جامعة الأعمال والتكنولوجيا على رعايتها لفريق مِراس؛ حيث إنها أول جامعة سعودية ترعى فريقا للسيدات في مجال كرة القدم، وهذه خطوة كبيره لدعم المرأة في المجال الرياضي، ونتمنى من الشركات والجهات الأخرى أن يحذوا حذوها، كذلك كل الشكر لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم على اهتمامهما ودعمهما لكرة القدم للسيدات، والعمل على تطويرها، فالحلم أصبح حقيقة وهذا بداية المشوار”. وواصلت”: منذ أن علمنا عن موعد انطلاق منافسات دوري السيدات، اجتهدنا وعملنا بشكل جاد، وخضنا تدريبات شاقة لإعداد الفريق بشكل قوي، والحمدلله، كنا من أفضل 3 فرق في مجموعة جدة، وطموحنا، بإذن الله، ليس له حدود”.

من جانبها قالت كابتن نوف محمد اليماني لـ”البلاد”: “مع وصولنا إلى أهم مرحلة في البطولة، اختلطت مشاعرنا بين الفرح والحماس والتوتر معًا؛ كون هذه البطولة هي الأولى رسميا، وأعتقد أننا كنا على قدر هذا التحدي، وأضافت:”لا ننسى أن نوجه الشكر لمسؤولي جامعة الأعمال والتكنولوجيا على الدعم المعنوي، ومساندتهم للفريق في مبارياته، معاً نحن نصنع التاريخ بالفعل، كما أشعر بالسعادة والفخر، والثقة والاحترافية، وبإذن الله، القادم أجمل، أيضًا أشكر سمو وزير الرياضة على دعمه الدائم والمستمر، وأشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم لقيامه بهذه الخطوة وتدشين أول دوري نسائي سعودي محترف ولائق بالمرأة السعودية الممثلة لرؤية المملكة 2030.

وواصلت نوف:” جميع لاعبات فريق مراس تعاهدن على بذل أقصى جهد ممكن في البطولات المقبلة، فطموحنا كبير في تحقيق نتائج تليق بما وصلنا إليه من مستوى فني وبدني، وبإذن الله، نرفع كأس البطولة في نسختها الثانية المقبلة سوياً”.