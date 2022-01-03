المحليات

“الهلال الأحمر” يوقع مذكرة تفاهم لدعم التسريع الرقمي والأمن السيبراني

صحيفة البلادaccess_time30 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       3 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

وقعت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو إنترناشونال لمتد السعودية، بهدف دعم مبادرة الهيئة في التسريع الرقمي والأمن السيبراني، بحضور رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسى، والمدير التنفيذي للشركة سلمان الفقيه.

وتضمنت المذكرة دعم “الهلال الأحمر السعودي” في وضع إستراتيجية عامة للأمن السيبراني تشمل خطة لرقمنة الإسعاف واختيار أفضل الممارسات الخاصة بمراكز البيانات والأمن السيبراني .

وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الهيئة في تسريع التحول الرقمي الشامل، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية الإسعافية التي تقدمها، وضمان جودتها وسلامتها الأمنية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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