السفير نقلي يؤكد حرص المملكة على زيادة حجم استثماراتها بمصر

القاهرة : البلاد

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم، بمعالي وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط.

وأكد الدكتور معيط، خلال اللقاء، حرص مصر على فتح آفاق استثمارية رحبة أمام المستثمرين السعوديين، والاستفادة من الاستثمارات التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

من جهته، أشار السفير نقلي، إلى حرص المملكة على تشجيع زيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها الحكومة المصرية، لافتاً إلى الاهتمام الذي يبديه صندوق الاستثمارات العامة، بوصفه الذراع الاستثماري لحكومة المملكة، بإطلاق فرص استثمارية جديدة بمصر والبلدان الشقيقة، بما يرسخ من علاقات التعاون الاقتصادي.

وشدد الجانبان، على متانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة ومصر، وتطلع القيادة السياسية بالبلدين إلى تعزيز وتعميق العلاقات على النحو الذي يضمن توثيق الروابط والانتقال بالتعاون الثنائي لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.