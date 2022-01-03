السديس: عناية القيادة بميزانية الرئاسة تجسد اهتمامهم الدائم بالحرمين

البلاد : متابعات

رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهم الله – وذلك لعنايتهم بميزانية الرئاسة والتي تجسد اهتمام القيادة الرشيدة رعاها الله بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأكد معالي الرئيس العام أن ما يحظى به المسجد الحرام والمسجد النبوي، من رعاية جليلة ودعم مستمر يجسد الحرص والعناية والاهتمام من ولاة الأمر –حفظهم الله- بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية لهم لكي يؤدوا مناسكهم بكل راحة وطمأنينة.

ودعا الشيخ السديس الله -عز وجل- أن يوفق الجهود المستمرة من قبل ولاة أمر هذه البلاد المباركة في خدمة الحرمين الشريفين، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يولونه من اهتمام وعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.