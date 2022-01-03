صحة و عافية

الزبدة كيف تختارها بطريقة صحية ومن المحظور عليهم تناولها؟

ahmed saeedaccess_time30 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       3 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الزبدة من المكونات المغذية والمحبوية للملايين من البشر في أنظمتهم الصحية ولكن هناك قواعد لاتباعها مع ذلك.

وبحسب روسيا اليوم، قالت الطبيبة أليونا ستيبانوفا، المختصة في شؤون التغذية، بأن هناك من يحظر عليهم تناولها.

وقالت إن تناول الإنسان للزبدة خلال إصابته بالتهابات يمكن أن يؤثر سلبا على الحالة العامة للجسم.

ونصحت الخبيرة كذلك، بعدم تناول الزبدة من يعانون من أمراض الحساسية.

ومن هم لديهم عدم تحمل اللاكتوز وأمراض المناعة الذاتية.

وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية كونها ترفع نسبة الكوليسترول في الدم.

وبخلاف ذلك تبقى الزبدة مفيدة، بشرط تناولها باعتدال.

كونها تحتوي على فيتامينات تذوب في الدهون المفيدة للمناعة والهضم والدماغ.

ونوهت الخبيرة بأن، الكمية المسموح بها للبالغين هي 20-30 غراما في اليوم، وللطفل – حتى عشرة غرامات.

وقالت الطبيبة: “عند شراء الزبدة، يجب اختيار العالي الجودة التي تحتوي على نسبة 82.5٪ من الدهون وبدون منكهات”.

ahmed antar

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