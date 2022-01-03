الأمم المتحدة تأسف على استقالة حمدوك

الخرطوم : البلاد

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان “يوناميتس” فولكر بيرثيس، عن أسفه على قرار رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك التنحي عن منصبه، مثمنًا الإنجازات التي تحققت تحت قيادة الدكتور حمدوك، خلال المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية.

ولفت فولكر الانتباه إلى أنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء الأزمة السياسية المستمرة في أعقاب قرارات 25 أكتوبر، التي تهدد بمزيد من عرقلة التقدم المحرز منذ ثورة ديسمبر.

كما عبر كذلك عن انزعاجه من عدد القتلى والجرحى من المدنيين في سياق الاحتجاجات المستمرة، حاثًا قوات الأمن على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتمسك الصارم بحقوق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي، مؤكداً أهمية تقديم مرتكبي العنف إلى العدالة.