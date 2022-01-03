إتاحة حجز مواعيد تعليم القيادة عبر «أبشر»

جدة – البلاد

أعلنت الإدارة العامة للمرور أمس (الأحد)، عن إطلاق خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونياً عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر”، وذلك ضمن تطبيقها لسياسات تطويرية تتضمن رقمنة الخدمات المختلفة لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تهتم برقمنة جميع الخدمات الحكومية، وتقديمها بسهولة ويسر لطالبيها من المواطنين والمقيمين على مدى السنوات المقبلة.

وقالت إن مدارس تعليم القيادة ستبدأ في استقبال طلبات التدريب للرجال والنساء اعتبار من يوم غدٍ (الثلاثاء)، مشيرة إلى أن طريقة الحجز تبدأ بالدخول على منصة أبشر واختيار مواعيد، ثم اختيار المرور وحجز موعد، وأخيراً اختيار التدريب في مدارس القيادة.

من جهة ثانية، شددت إدارة المرور على أهمية استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال بالمركبات؛ حرصًا على سلامتهم، لافتة إلى أنها تساهم بشكل كبير في حمايتهم من الإصابات البليغة أثناء الاصطدام لا قدر الله، مطالبا بضرورة تنمية مفهوم السلامة المرورية لدى الأطفال.