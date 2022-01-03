أشياء يجب مراعاتها عند رش المواد الكيميائية

يتم رش المواد الكيميائية للسيطرة على الآفات والأمراض في المزارع وحول المنزل وفي الحدائق والمتنزهات والمحميات

عند استخدام المواد الكيميائية ، يتم إنتاج قطرات يمكن أن تظل معلقة في الهواء ويمكن أن تحملها الرياح بعيدًا عن المنطقة المستهدفة يعرف هذا باسم “رذاذ الانجراف”.

لا يمكن دائمًا احتواء انجراف الرش الكيميائي أو التحكم فيه بالكامل ، على الرغم من التطبيق الصحيح

قد تنجرف البخاخات الكيميائية فوق الخصائص المجاورة أو المجاري المائية ويمكن أن تؤثر على صحة الإنسان أو الحيوانات أو البيئة

يمكن أن يؤثر انجراف الرذاذ على إمدادات المياه المنزلية والمزرعة ، بما في ذلك مياه الخزان

قبل رش الكيماويات ، يجب عليك مراعاة:

مدى قربك من المناطق الحساسة مثل المدارس والمستشفيات والمحاصيل الحساسة والممرات المائية والثروة الحيوانية والمزارع العضوية ومناطق علف النحل

تقديم إخطار مسبق للمساكن المجاورة للعقار التي يتم رشها لتمكين الجيران من اتخاذ الإجراءات الوقائية

يجب أن يتضمن الإخطار نوع المادة الكيميائية المستخدمة ، ومتى (التاريخ والوقت المناسب) ، والخطوات المتخذة لتجنب انجراف الرش ورقم الاتصال

يجب تطبيق التطبيق الصحيح كمواد كيميائية وفقًا لتوجيهات الملصقات

سمية المادة الكيميائية التي تنوي استخدامها

ظروف الطقس ، على سبيل المثال لا ترش إذا كان الجو عاصفًا جدًا أو إذا كان ساكنًا تمامًا

حجم القطرات الكيميائية إلى أي مدى سوف ينجرفون؟

ما إذا كانت معدات التطبيق الخاصة بك في حالة جيدة ومناسبة للظروف المحلية

ما إذا كان هذا هو الموسم المثالي للرش تكون بعض الآفات مقاومة للمواد الكيميائية في أوقات معينة من العام