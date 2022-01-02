طريقة عمل كيكة الشيفون

كيكة الشيفون هي كيكة أمريكية خفيفة للغاية مصنوعة من الزيت النباتي والبيض والسكر والدقيق والبيكنج باودر والمنكهات نشرت هذه الوصفة لأول مرة في كتاب عام 1949

وهي مزيج بين كيكة الزبدة والكيكة الإسفنجية لكن قوامها الهوائي الخفيف يتحقق عن طريق إضافة بياض البيض المخفوق للخليط

المقادير اللازمة

2 1/4 كوب دقيق

1 1/2 كوب سكر

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب زيت نباتي

5 صفار بيض متوسط ​​الحجم

3/4 كوب ماء بارد

2 ملعقة صغيرة فانيليا

قشرة مبشورة 1 ليمون (اختياري)

7-8 بياض بيض

1/2 ملعقة صغيرة كريمة التارتار (يمكن إستبداله بالخل أو عصير الليمون)

طريقة العمل

أنخلي المكونات الجافة وهي الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح في وعاء الخلط واصنعي حفرة في المنتصف

ضيفي المكونات الرطبة واحدة تلو الأخرى وهي الزيت وصفار البيض والماء والفانيليا وقشر الليمون

اخلطيهم بملعقة خشبية حتى يصبح الخليط ناعمًا تمامًا

في وعاء آخر اخفقي بياض البيض وكريمة التارتار حتى تتشكل قمم قاسية

اطوي بياض البيض المخفوق برفق في الخليط حتى يمتزج بملعقة ثقيلة

انقلي المزيج إلى صينية خبز غير مدهونة

اخبزيها لمدة 55 دقيقة عند 325 درجة فهرنهايت

ارفعي درجة الحرارة إلى 350 درجة فهرنهايت واخبزيها لمدة 10-15 دقيقة أخرى

اقلبي القالب واتركي الكيك ليبرد ثم أخرجيه برفق من الصينية ويقدم