شاهد.. خيتافي يهزم ريال مدريد في أولى مباريات 2022

خسر ريال مدريد أمام جاره خيتافي بهدف نظيف ظهر اليوم الأحد ضمن مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

وبقى ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني رغم الخسارة أمام خيتافي بواقع 46 نقطة متقدمًا على إشبيلية الثاني صاحب 38 نقطة.

خيتافي يفعلها ويفجر المفاجأة، بالفوز على الملكي في الدوري الإسباني 1-0 🔥 ريال مدريد 😳👇 🗓️ عام جديد

❌ خسارة أولى#winwin | #ملعب_لكل_الرياضات pic.twitter.com/7QlETWeR8E — winwin (@winwinallsports) January 2, 2022



أقيمت المباراة بين ريال مدريد وخيتافي في ملعب الأخير “كولسوم ألفونسو بيريز” وسط حضور جماهيري بلغ قرابة 12 ألف مشجع.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، المهاجم التركي إينيس أونال بالدقيقة 9، ولم يستطع الملكي فك شفرات خيتافي طيلة الـ90 دقيقة.

وأنهى خيتافي سلسلة عدم الخسارة التي أطلقها ريال مدريد منذ 16 مباراة مضت في كل المسابقات، لتتوقف السلسلة عند الرقم 16.

ملخص مباراة ريال مدريد وخيتافي 1-0