الرياضة

شاهد.. خيتافي يهزم ريال مدريد في أولى مباريات 2022

محمد ابو الوفاaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       2 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
خيتافي يهزم ريال مدريد

خسر ريال مدريد أمام جاره خيتافي بهدف نظيف ظهر اليوم الأحد ضمن مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

 

وبقى ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني رغم الخسارة أمام خيتافي بواقع 46 نقطة متقدمًا على إشبيلية الثاني صاحب 38 نقطة.

 


أقيمت المباراة بين ريال مدريد وخيتافي في ملعب الأخير “كولسوم ألفونسو بيريز” وسط حضور جماهيري بلغ قرابة 12 ألف مشجع.

 

وسجل هدف اللقاء الوحيد، المهاجم التركي إينيس أونال بالدقيقة 9، ولم يستطع الملكي فك شفرات خيتافي طيلة الـ90 دقيقة.

 

وأنهى خيتافي سلسلة عدم الخسارة التي أطلقها ريال مدريد منذ 16 مباراة مضت في كل المسابقات، لتتوقف السلسلة عند الرقم 16.

 

ملخص مباراة ريال مدريد وخيتافي 1-0

 

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