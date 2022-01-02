الرياضة

ساندرز يتصدر الدراجات بالمرحلة 1ب في رالي داكار السعودية 2022

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       2 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل – هاني البشر – خالد الحامد

حسم الأسترالي دانيال ساندرز درّاج فريق “غازغاز” صدارة المرحلة 1ب في منافسات رالي داكار السعودية 2022، متقدماً على التشيلي بابلو كوينتانيللا درّاج فريق هوندا، الذي حل ثانياً في المرحلة التي انطلقت صباح اليوم في حائل.

وسجل ساندرز 4 ساعات و38 دقيقة و40 ثانية، متقدماً بفارق 4 دقائق و7 ثوان أمام أقرب منافسيه كوينتانيللا، فيما جاء ماتياس فالكنر من فريق ريد بُل كي تي إم في المركز الثالث أمام أندريان فان بيفيرن من فريق ياماها في المركز الرابع، وحل الأمريكي مايسون كلاين من فريق “باس داكار كي تي إم” في المركز الخامس.

وجاء سام سنرلاند من فريق “غازغاز” في المركز السادس أمام لورينزو سانتولينو في المركز السابع، وخافيير دي سولتريه في المركز الثامن، وروس برانش في المركز التاسع، وحل الأمريكي سكايلر هاوز في المركز العاشر.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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