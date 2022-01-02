الرياضة في جميع أنحاء العالم مصدر من مصادر الترفيه ونحن بالمملكة العربية السعودية جزء من العالم؛ لذا أولت حكومتنا وقيادتها الرشيدة الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الهام وبمختلف أنواع الرياضات؛ سواء الفردية أو الجماعية، فلبت جميع مطالب الشارع الرياضي. أما في مجال كرةالقدم فقد أولته القيادة اهتماما كبيرا، فدعمت الأندية السعودية ماديًا ومعنويًا، وتحملت أعباء ديون الأندية وأخطاء إداراتها، سواء في التعاقدات، أو خلاف ذلك، بل وتصدت لحماية الأندية من القضايا العالقة بالفيفا، وسددت وأقفلت المطالبات المالية وتتابع بكل دقة ما يعوق عمل الأندية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى اهتمت بالبنية التحتية للأندية وأنشأت إدارة قانونية لمتابعة ومحاسبة أمور الأندية ومتطلباتها.

* يظل النادي الأهلي من أكبر الأندية الداعمة للمنتخبات السعودية بمختلف الألعاب الرياضية؛ سواء الفردية، أو الجماعية. ولكن الأهلي منذُ ثلاثة أعوام يعاني من مشاكل إدارية وفنية؛ بسبب إدارات تعاقبت على النادي، وأقل ما يقال عنها أنها إدارات هاوية حضرت بدون خطط وبدون استراتيجية واضحة، فأغرقت النادي في ديون ومطالبات؛ بسبب أخطاء بدائية، بل وصل مع هذه الإدارات هروب لاعبين كبدوا النادي ملايين الريالات.. السؤال العريض لماذا لا تتم محاسبة هذه الإدارات على الكوارث التي قامت بها؛ حيث تكبد النادي بسببهم مبالغ مالية كان يمكن حلها قبل أن تحدث.. لذلك أطالب وزارة الرياضة بمحاسبة من تسبب في هذه الديون وكذلك وتسديد الديون التي يعاني منها الأهلي أسوةً ببقية الأندية التي سددت عنها مبالغ فلكية وصلت إلى نصف مليار. وعلى سبيل المثال لا الحصر نادي الاتحاد ونادي النصر، وهذا مطلب ليس بالصعب على وزارة الرياضة.

همسة:

المجانسة تكون بالمجالسة، فإن جلست مع المسرور سررت، وإن رافقت الغافلين غفلت، وإن جلست مع الذاكرين لله ذكرت، فتبصر أمرك وتدبر حال صحبك.