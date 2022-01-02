الصحة: تسجيل 846 إصابة بكورونا.. وتعافي 262 حالة

الرياض ـ البلاد

أعلنت وزارة الصحة أمس ، تسجيل 846 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 557082 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 262 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 542115 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8878 حالة وفاة.وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 61 حالة. من ناحية اخرى جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التذكير بأهم عناصر البروتوكولات الصحية المحدثة، الخاصة بالمطاعم والمقاهي، وذلك تزامنا مع تشديد الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا. وأوضحت الوزارة –عبر تويتر- أن الإجراءات المحدثة للمطاعم والمقاهي ـ يسمح الأكل داخل المطاعم ،ـ تعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي ،ـ ارتداء العملاء للكمامة ،ـ يلتزم الموظفون في المطاعم بتغطية الأنف والفم بالكمامة طوال الوقت ، تعيين مسؤول لتقديم الطعام للمدعوين في منطقة البوفيه المفتوح ، فضلا ـ النظافة والصحة ـ توفير مطهرات اليد الكحولية ،ـ التأكيد على غسل اليدين مرارا للموظفين، الاكتفاء بقوائم الطعام الإلكترونية ، التباعد الاجتماعي. تقليل عدد الموظفين في منطقة تحضير الطعام ومنع التكدس للعاملين ،ـ تطبيق التباعد الاجتماعي ،ـ إعادة توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية بما يضمن تطبيق التباعد. ترتيب الطاولات بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار ،ـ عدم زيادة الأفراد على الطاولة عن عشرة حتى لو كانوا من عائلة واحدة.