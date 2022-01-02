“التخصصات الصحية” تنضم إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

البلاد : متابعات

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية اتفاقية تعاون بشأن انضمام “التخصصات الصحية ” للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية،بهدف تعزيز ودعم أسس الابتكار والاستفادة من الخبرات العلمية والتقنية وقواعد البيانات وبناء القدرات في مجالات الملكية الفكرية.

ووقعت الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، والأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده.

يذكر أن الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية تهدف إلى تمكين المبتكرين من الحصول على المعلومات التقنية في مجال الملكية الفكرية وتسهيل حصولهم على الخدمات ذات الصلة تشجيعًا لاستثمار إمكاناتهم الابتكارية وتوليد حقوق الملكية الفكرية وحمايتها وإدارتها.