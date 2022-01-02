الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يطلق برنامجًا جديدًا لدعم صناع المحتوى

جدة : البلاد

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن إطلاق مبادرة سفراء الرياضات الإلكترونية السعودية الذي يأتي من منطلق دعم و تمكين المواهب في مجال صناعة المحتوى لإثراء قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية ، وينطلق المشروع يوم 30 ديسمبر 2021 ويغلق التسجيل للراغبين بالالتحاق بالبرنامج 27 يناير 2022 .

ويقدم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية للسفراء عدة خدمات دعم لهم كاشتراك في مكتبات عالمية للصور و الفيديوهات و كذلك اشتراك في برامج تحرير وإنتاج المحتوى ويقدم لهم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية رواتب شهرية من أجل مساعدتهم في صناعة المحتوى .

وصرح صاحب السمو الملكي رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان : مشروع سفراء الرياضات الإلكترونية السعودية أتى من إيماننا بأهمية جميع المواهب في مجال الرياضات والألعاب الإلكترونية وخصوصًا صناع المحتوى ، وهذا ديدن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بحرصه على تنمية المواهب وتمكينهم.

وأضاف : المشروع هو بداية نقطة تحول في عالم صناعة المحتوى في المجتمع السعودي عامة ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية خاصة ، وإعلان لبداية فجر جديد في المحتوى المحلي ، ليصبح مجتمع صنّاع المحتوى السعودي نموذج يعد به عالمياً.