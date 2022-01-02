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إغلاق منشأة غذائية مخالفة بمكة المكرمة

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       2 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 مكة المكرمة ـ أحمد الاحمدي

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أمس عن إغلاق منشأة غذائية، نتيجة ضبط عدة مخالفات صحية تستوجب إغلاقها. وأوضحت الأمانة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إغلاق المنشأة المخالفة تم خلال الجولات الرقابية التي نفذتها وكالة البلديات، متمثلة في بلدية المسفلة الفرعية، على المنشآت الغذائية للتأكد من مدى استيفائها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وتكثف أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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