288 مليون إصابة بكورونا حول العالم

البلاد : متابعات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 288 مليون إصابة حتى صباح اليوم السبت، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها تسعة مليارات و145 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 288 مليونا و173 ألفا و131 إصابة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 436 ألفا و175 وفاة، وبحسب البيانات، تجاوز إجمالي عدد جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تسعة مليارات و145 مليونا و233 ألفا و12 جرعة.